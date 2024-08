Die Luftwaffe hat eine ungewöhnliche Nuance des Angriffs der Russischen Föderation genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Aggressoren haben in der Nacht erneut das Territorium der Ukraine angegriffen, aber dieses Mal sind 25 unbemannte Flugzeuge von selbst abgestürzt, während drei weitere in die Russische Föderation und nach Weißrussland geflogen sind.

Der Feind hat die Ukraine in der Nacht zum 31. August erneut mit Raketen und „Shaheds“ angegriffen. Mehr als zwei Dutzend feindliche Drohnen stürzten von selbst ab. Das meldeten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine.

Die Russen schlugen mit Iskander-M ballistischen Raketen aus der Region Woronesch, vier S-300 Flugabwehrlenkraketen aus der besetzten Donetschina und 52 Kampfdrohnen vom Typ „Shahed-131/136“ aus der Region Kursk in Russland zu.

An der Abwehr des feindlichen Luftangriffs waren Luftstreitkräfte, Flugabwehrraketen, REB-Einheiten und mobile Schießgruppen in den Regionen Kiew, Poltawa, Tscherkassy, Dnipropetrowsk, Tschernihiw, Kirowohrad, Mykolajiw und Sumy beteiligt.

Die Luftwaffe wies auf ein ungewöhnliches Detail hin – mehr als zwei Dutzend feindliche Drohnen fielen von selbst.

„Infolge der Luftangriffe wurden 24 Shahed-131/136 Kampfdrohnen abgeschossen, 25 gingen ortsgebunden verloren (fielen selbständig). Zwei Drohnen flogen in Richtung Russland, eine weitere – in Weißrussland“, heißt es in dem Bericht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Weißrussland zum ersten Mal die russische „Shahed“, die während des russischen Angriffs auf die Ukraine in das Territorium des Landes flog, aus der Luft abgeschossen hat.