Die Luftwaffe hat auf die Informationen der Massenmedien über einen "Mangel an Luftabwehrraketen" reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Vertreter der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Ilja Jewlasch, hat auf die Aussage eines Analysten der deutschen BILD-Zeitung, Julian Repke, reagiert, dass der Ukraine „die Raketen für westliche Luftabwehrsysteme“, insbesondere das Patriot-System, ausgegangen seien.

Ihm zufolge braucht die Ukraine wirklich mehr Raketen für Luftabwehrsysteme. Unser Staat ist in dieser Angelegenheit völlig abhängig von Partnern.

„Für uns sind die Raketen für die Luftabwehrsysteme in der Tat knapp, da die Ukraine sie nicht herstellt, und wir sind völlig abhängig von unseren Partnern. Die Partner sind sich unseres Bedarfs bewusst, sie wissen, was wir brauchen“, so der Beamte.

Der Sprecher der Luftwaffe weigerte sich jedoch, die Äußerungen von Repke zu kommentieren, wonach der Ukraine angeblich „die Raketen“ für die Luftabwehrsysteme Patriot und IRIS-T ausgegangen seien.

Ihm zufolge ist es unmöglich, eine konkrete Zahl zu nennen, wie viele Raketen wir noch haben, da es sich um Informationen handelt, zu denen wir nur begrenzt Zugang haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Julian Repke, ein Journalist der deutschen Ausgabe der Bild-Zeitung, behauptet hat, der Ukraine seien die Raketen für die Luftabwehrsysteme Patriot und Iris-T ausgegangen.

Luftverteidigungsdefizit. Kritische Situation für die Ukraine