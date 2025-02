Der russische Milliardär Shelkov hat bedeutende Vermögenswerte in der Ukraine verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Staat hat die Schulden des Titanwerks des russischen Milliardärs Mikhail Shelkov verstaatlicht.

Das Gericht hat die vom russischen Milliardär Mikhail Shelkov und der VSMPO-AVISMA Corporation kontrollierten Forderungsrechte an der zuvor verstaatlichten Demurinsky Bergbau- und Verarbeitungsanlage endgültig in das Einkommen des Staates zurückgeführt. Dies teilte der Pressedienst des Justizministeriums am Donnerstag, den 13. Februar mit.

Diese Entscheidung wurde von der Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts getroffen, die die Entscheidung der ersten Instanz des Obersten Anti-Korruptionsgerichts vom 30. September 2024 aufhebt.

Das Urteil betrifft die Forderungsrechte der von Silkovskiy kontrollierten gebietsfremden Unternehmen gegenüber Demurinskiy mining and processing plant LLC. Der Gesamtbetrag dieser Forderungen beläuft sich auf etwa 29 Millionen Dollar und fast 7 Millionen Hrywnja“, heißt es in der Mitteilung.

Demurinsky GOK befindet sich in Vasilkovsky Bezirk der Region Dnipropetrowsk, entwickelt Wowtschanskoye Titan-Zirkonium-Lagerstätte mit Reserven von 5 Millionen Tonnen Rohstoffen mit einem Seitengehalt von schweren Mineralien 9%.