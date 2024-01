Mehr als 100 Einheiten russischer Ausrüstung in der Region Awdijiwka im Laufe des Monats zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dezember haben die ukrainischen Streitkräfte mehr als 100 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge der russischen Invasoren in Richtung Awdijiwka zerstört. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Awdijiwka, Witalij Barabash, in der Sendung des TV-Marathon.

„Die Jungs haben gezählt, allein für den Monat Dezember wurden mehr als 100 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge zerstört“, stellte er fest.

Dem Chef der GVA zufolge sind die Russen mehrere Tage lang aktiv mit Ausrüstung vorgerückt, die Wetterbedingungen ließen dies zu. Aber jetzt taut es wieder, und gestern haben sie die Technik fast gar nicht eingesetzt.

„Vor wirklich ein paar Tagen waren wir in Kolonnen unterwegs. Wir sagen, dass sie auf die gesamte Logistik geschossen haben, auch unsere Jungs haben in die Richtungen geschossen, in die sich der Feind zu bewegen versucht. Und so hat eine große Anzahl von Ausrüstungsgegenständen nicht einmal Zeit, die Positionen zu erreichen“, sagte der Leiter der GVA.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine einen Tag lang 920 russische Angreifer eliminiert haben. Bis zum 19. Januar hat Russland 374 520 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren.

Nach Angaben des Generalstabs kam es im Laufe des Tages zu 127 militärischen Zusammenstößen an der Front.