Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete wird seit Anfang des Jahres die medizinische Versorgung verweigert, weil sie keinen russischen Pass besitzen. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Sonntag, den 21. Januar.

Es wird berichtet, dass eine Behandlung in den vorübergehend besetzten Gebieten nur für Personen möglich ist, die eine russische Versicherung haben. Diese kann nur in Anspruch genommen werden, wenn Sie einen Pass der Russischen Föderation haben. Daher wird den meisten Ukrainern die Behandlung verweigert, wenn sie in medizinischen Zentren Hilfe suchen.

„Die einzige Ausnahme ist der Krankenwagen in kritischen Situationen. So haben die Invasoren die Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete rechtlich mit „Ausländern“ in ihrer Heimat gleichgesetzt“, stellt das Zentrum für Nationalen Widerstand fest.