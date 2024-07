Ein Militärangehöriger hat in einem Hotel in Ternopil einen Grenzschutzbeamten erschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Konflikt wurde durch Eifersucht ausgelöst. Der Major schoss sechsmal mit einer Glok-17-Pistole auf den Grenzsoldaten.

In einem der Hotels in Ternopil hat ein Soldat im Rang eines Majors einen Soldaten des staatlichen Grenzschutzes erschossen. Er starb an seinen Wunden. Darüber in dem Kommentar hromadske erzählte der Pressesekretär der spezialisierten Staatsanwaltschaft der westlichen Region Julia Schewtschenko.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht des 21. Juli. Ein Offizier einer der Militäreinheiten feuerte mehrere Schüsse auf einen 25-jährigen Soldaten des staatlichen Grenzdienstes ab. Die beiden hatten einen Konflikt aufgrund von Eifersucht. Der Grenzsoldat erlag seinen Wunden auf der Stelle.

Der Offizier wurde verhaftet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des vorsätzlichen Mordes und der Wahl einer freiheitsentziehenden Maßnahme in Form von Haft ermittelt.

Ternopilanin schreibt unter Berufung auf eigene Quellen, dass der Major seine Frau mit seinem Liebhaber – dem Oberfeldwebel eines der Grenzkommandos – erwischte. Der betrogene Mann erschoss seinen Rivalen sechs Mal mit einer ihm zugewiesenen Glok-17-Pistole.

