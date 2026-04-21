Am Mittwoch wird den Ukrainern der Strom nicht abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Dienstag, dem 21. April, sind in allen Regionen der Ukraine für den gesamten Tag keine Leistungsbegrenzungspläne für industrielle Verbraucher und keine Stromabschaltpläne für die Bevölkerung vorgesehen.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

Gleichzeitig rief „Ukrenerho“ dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen und energieintensive Prozesse auf den Zeitraum von 11:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen, wenn Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten.

Zudem rief „Ukrenerho“ dazu auf, den Stromverbrauch von 18:00 bis 22:00 Uhr zu reduzieren.