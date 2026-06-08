Nach den Angriffen der Russischen Föderation kam es in mehreren Regionen der Ukraine zu erneuten Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge der russischen Angriffe kam es am Morgen zu neuen Stromausfällen in den Regionen Charkiw, Sumy, Tschernihiw, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Donezk und Dnipropetrowsk. Dies teilte die Pressestelle von „Ukrenerho“ mit.

Dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, haben die Energieversorger bereits mit Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten begonnen und bringen die beschädigten Anlagen wieder in Betrieb.

„Ukrenerho“ rät dazu, den aktiven Stromverbrauch auf den Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr zu verlegen, da industrielle Solarkraftwerke zu dieser Zeit am effizientesten arbeiten.

Am Abend von 18:00 bis 22:00 Uhr werden die Verbraucher gebeten, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte einzuschränken.