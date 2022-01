Neujahr: Was vom Tiger zu erwarten ist (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das offizielle Neujahrsfest ist vorbei, und nun bereiten wir uns darauf vor, das Jahr des Tigers nach dem chinesischen Kalender zu begrüßen. Die Schutzpatronin des Jahres 2022, die energisch und willensstark ist, schätzt diejenigen, die ihren Willen durchzusetzen wissen.

was das Jahr des Tigers uns bringen wird.

Der Gründer des Zoos Mykhailo Pinchuk hat drei Tiger. Es gibt einen bengalischen Tiger – Sherkhan – und Amur-Tiger – Shusha und Pythagoras. Ihre Persönlichkeiten, so versichert uns der Zoowärter, sind so unterschiedlich wie ihre menschlichen Persönlichkeiten. Das einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass es fast unmöglich ist, einen Tiger zu zähmen.

Mikhail sagt, dass Katzen oder Geparden, wenn sie freundlich und gut gefüttert sind, Menschen akzeptieren, aber bei Tigern ist das unmöglich. Sie sind freie Tiere, und sie lieben die Freiheit.

Was sind das für Menschen, die im Jahr des Tigers geboren sind?

Soundproduzent, Schauspieler, Mitglied der TNMK-Band Oleg Mikhailuta sieht sich nicht gerne Tiger in Hecken an. Er spürt, wie schwer es für sie in der Gefangenschaft und unter Zwang ist. Der Musiker selbst ist nach dem östlichen Horoskop ein Tiger.

Aber in der freien Wildbahn ist der Tiger freundlich, obwohl er jagen muss. Der Musiker sagt ein glückliches Jahr für alle voraus. Der Tiger wird für alle glücklich sein. Weil er ein edles Tier ist.

Daher können alle Tierkreiszeichen beruhigt sein. Die Liebe wird endlich zu ihnen kommen. Mikhayluta ist nicht ausgeschlossen – es könnte Überraschungen geben. Es war im Jahr des Tigers, als Mihailuta seinen Sohn bekam.

„Zwei Alphamännchen, so ist er, mit einer Rute. Aber ich mag ihn sehr, ich versuche, ihn nicht zu brechen, sondern im Gegenteil, ihn zu unterstützen. Damit es ihm gut geht“, sagt der Musiker.

horoskop Tiger sind kreative und begabte Menschen, sagen Astrologen. Sie sind oft Schauspieler, Sänger, Künstler und Architekten. Sie sind nicht aggressiv, aber sie können für sich selbst eintreten. Sie können Heuchelei nicht ertragen. Sie sind leidenschaftlich und großzügig. Sie jagen nicht dem Reichtum hinterher, aber sie lieben das wohlgenährte und schöne Leben.

Wer wird ein erfolgreiches Jahr haben?

Dieses Jahr wird erfolgreich für diejenigen, die in der Lage sind, ihre Emotionen zu kontrollieren, für Menschen, die in der Lage sind, zu planen, gewichtete Entscheidungen zu treffen, sagen Astrologen. Und natürlich müssen sie ihre Ressourcen gleichmäßig und ausgewogen verteilen.

Das Jahr bietet viele Möglichkeiten für diejenigen, die bereit sind, ihr Glück beim Schwanz zu packen.

„Das Leben selbst fragt uns: Sind wir würdig, reagieren wir auf diese glücklichen Zufälle, auf die Ergebnisse? Nicht zu sagen, dass es sehr einfach sein wird, ruhig, wir können und bekommen, aber wir müssen zeigen, dass wir fähig und bereit sind, Ziele zu erreichen, das Beste aus dem Möglichen zu machen“ – sagte Astropsychologin Larissa Vasilyeva.

Anfang des Jahres und die Frühlingsmonate sind die erfolgreichste Zeit für die Wasserzeichen, dann geht der Staffelstab des Erfolgs an die Feuerzeichen über und hält bis zum Ende des Herbstes an. Was die anderen angeht, so werden sie gegen Ende des Jahres mehr Glück haben.

Wann ist das Jahr des Tigers 2022

Der Beginn des chinesischen und des europäischen Jahres sind unterschiedlich. Der Grund dafür ist, dass das Datum des östlichen Neujahrs nicht konstant ist und an den Mondzyklus gebunden ist.

Das chinesische Neujahrsfest fällt auf den zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende.

Im Gegensatz zum traditionellen europäischen Neujahr, das jedes Jahr am 1. Januar gefeiert wird, beginnt das Jahr des Schwarzwassertigers genau einen Monat später, am 1. Februar 2022 um 7:45 Uhr Kiewer Zeit. Und das Jahr des Tigers wird bis zum 21. Januar 2023 dauern.