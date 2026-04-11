Nicht nur zu Ostern: Die Ukraine hat Russland vorgeschlagen, den Waffenstillstand zu verlängern, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Gleichzeitig sind die Streitkräfte der Ukraine auf jede Entwicklung der Lage vorbereitet. Die Ukraine hat Russland vorgeschlagen, den Waffenstillstand auch nach Ostern fortzusetzen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.