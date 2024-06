Das Oberste Anti-Korruptionsgericht wird den ehemaligen stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Hladkovskyj, in Abwesenheit verurteilen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Gremium von Richtern des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat entschieden, ein Sonderverfahren (in Abwesenheit) gegen den ehemaligen ersten stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates durchzuführen.

Am 25. Juni entschied das Oberste Anti-Korruptionsgericht, ein Sonderverfahren gegen den ehemaligen ersten stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleh Gladkovskyj, durchzuführen, dem vorgeworfen wird, dem Staat einen Schaden in Höhe von 17,44 Millionen Hrywnja zugefügt zu haben. Dies teilte die auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte Staatsanwaltschaft mit.

„In der Sitzung des Gerichts hat das Richtergremium des Obersten Anti-Korruptionsgerichts die Position der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft unterstützt und beschlossen, ein besonderes Gerichtsverfahren (in Abwesenheit) gegen den ehemaligen ersten stellvertretenden Sekretär des Rates für nationale Sicherheit und Verteidigung durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung.

Die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass die Anklageschrift in diesem Fall am 2. Juli 2021 an das Oberste Anti-Korruptionsgericht zur Prüfung in der Sache geschickt wurde. Im November 2023 verließ der Angeklagte die Ukraine. Im April 2024 gab das Richtergremium des Obersten Anti-Korruptionsgerichts dem Antrag der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Staatsanwaltschaft statt und erklärte Gladkowski zur Fahndung.

Im Mai wählte das Oberste Anti-Korruptionsgericht gegen den ehemaligen ersten stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates eine Präventivmaßnahme – die Verhaftung in Abwesenheit.