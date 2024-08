Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die zivilen Angeklagten tranken alkoholische Getränke – Ordnungskräfte und Militär mussten sich wehren.

Das Odessa Regional Territorial Centre for manning and social support und SP haben auf den Konflikt zwischen Militär, Polizei und Zivilisten im Stadtbezirk Peresyp reagiert. Ein Video des Konflikts verbreitete sich am Abend des 29. August über Telegram-Kanäle. Dies geht aus einer Nachricht hervor, die das regionale territoriale Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung und SP von Odessa am 30. August auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

„Alle Bediensteten des Territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung und SP werden vor der Arbeit in mobilen Alarmgruppen gründlich eingewiesen und fangen nicht erst Konflikte an“, stellten Vertreter des Territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung fest.

Während einer gemeinsamen Patrouille mit Vertretern der Nationalen Polizei wandte sich die mobile Alarmgruppe des Peresypske RTerritorial Centre for Manning and Social Support und der SP von Odessa an eine Gruppe von Zivilisten mit der berechtigten Forderung, militärische Registrierungsdokumente vorzulegen, worauf diese aggressiv reagierten und beschlossen, körperliche Gewalt gegen das Militär anzuwenden.

Das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung fügte hinzu, dass die Männer alkoholische Getränke getrunken hätten. Die Ordnungskräfte und das Militär mussten sich wehren. Eine zusätzliche Polizeieinheit wurde an den Tatort gerufen.

Derzeit ermitteln die Leitung des Odessa Regional Territorial Centre for Manning and Social Support und die SP die letzten Details des Konflikts.