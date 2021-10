Präsident beruft Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für morgen, den 15. Oktober, eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates einberufen. Dies wurde auf der Facebook-Seite des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates berichtet.

„Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat den Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, angewiesen, eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine (Büro des Präsidenten der Ukraine) am 15. Oktober 2021 um 16.00 Uhr in Kiew zu organisieren“, heißt es in der Erklärung.

Alle Mitglieder des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine wurden über Datum, Uhrzeit und Ort des Treffens informiert.