Das Präsidialamt versteht nicht, wovon sich die Vertreter demokratischer Länder leiten lassen, wenn sie der Ukraine vorschlagen, den „blutrünstigen“ Russen Zugeständnisse zu machen. Dies erklärte der Berater des Chefs des Präsidialamtes, Mychajlo Podoljak, am Samstag, den 11. November, in Telegram.

Er stellte fest, dass Russland zwar Verhandlungen anbietet, aber in Wirklichkeit einen Weg sucht, um eine militärische Niederlage und die Bestrafung für begangene Verbrechen zu vermeiden, aber auch, um weiterhin „töten, vergewaltigen, gefangen nehmen“ zu dürfen.

Aber diejenigen, die „bequem Tausende von Kilometern vom Krieg entfernt sitzen“ und vorschlagen, dass die Ukraine in Verhandlungen einwilligt, so Podoljak, schlagen in Wirklichkeit auch vor, dass es Russland erlaubt sein sollte, weiterhin Verbrechen zu begehen – „bis die Welt endlich an demokratischem Blut erstickt und Tyrannen als globale ‚Führer‘ anerkennt“.

„Und wenn alles klar ist mit der Blutrünstigkeit der Russen, was bewegt dann die einzelnen Bürger der demokratischen Länder, die das Wesen dieses Krieges, seine Natur und Russlands wahres Ziel nie verstanden haben? Und sie wollen nicht einmal die Motive derjenigen erkennen, die unter dem Verlust geliebter Menschen ihr Recht auf ihr eigenes Leben und ihre Freiheit verteidigen“, bemerkt der Berater des Chefs des Präsidialamtes.