In der Region Cherson wurden durch feindliche Drohnen 5 Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Region Cherson wurden am 7. Juni infolge eines Angriffs der Russischen Föderation fünf Personen verletzt, Häuser und Autos beschädigt.

In der Region Cherson wurden am 7. Juni durch Angriffe der Russischen Föderation fünf Menschen verletzt.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Region Cherson

Details: : Am Sonntag beschoss die russische Armee Ortschaften in der Region Cherson mit Artillerie, Mörsern und Drohnen.

Bis 17:30 Uhr wurde festgestellt, dass fünf Menschen unter den Folgen der russischen Aggression zu leiden hatten.

So erlitten in den Dörfern Mykilsk und Stepne jeweils eine Person sowie drei weitere Zivilisten in Cherson Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades durch Drohnen, die der Feind für seine Angriffe einsetzte.

Darüber hinaus wurden Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie PKWs beschädigt.