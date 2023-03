Die Russen haben die Bahngleise in Sloviansk beschädigt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren beschossen am Sonntagmorgen die Stadt Slowjansk in der Region Donezk. Es gebe Zerstörungen, teilte Wadim Ljach, Leiter der Militär- und Zivilverwaltung der Stadt Slowjansk, am 12. März auf Facebook mit.

„Es ist wieder ein turbulenter Morgen in Slowjansk! Heute, am 12. März, wurden das Stromnetz und die Bahngleise durch feindlichen Beschuss beschädigt“, schrieb er.

Laut Ljach gab es diesmal keine Verletzten.

Zuvor hatten die Russen Slowjansk mit S-300-Raketen getroffen. Damals wurde eine private Möbelfabrik getroffen.

Es wurde auch berichtet, dass russische Angreifer in der Nacht zum 11. März zwei Bewohner der Region Donezk getötet haben. Vier weitere Menschen wurden verwundet…