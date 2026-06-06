Die Russen haben kritische Infrastruktur in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Infolge der feindlichen Angriffe ist im Dnipro-Bezirk der Stadt die Stromversorgung ausgefallen.

Im Dnipro-Bezirk von Cherson ist die Stromversorgung nach russischen Angriffen auf kritische Infrastruktur ausgefallen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Prokudin, am Samstag, dem 6. Juni, mit.

„Seit dem frühen Morgen greifen russische Truppen kritische Infrastruktureinrichtungen in Cherson an. Infolge der feindlichen Angriffe ist im Dnipro-Bezirk der Stadt die Stromversorgung unterbrochen“, erklärte Prokudin. Er fügte hinzu, dass die Informationen über die Folgen der Angriffe derzeit noch präzisiert werden.

Zur Erinnerung: Die russischen Angreifer haben ihre Angriffe auf Saporischschja fortgesetzt. Es ist von fünf Verletzten bekannt.

Die Russen haben sechs Zivilisten in der Region Cherson getötet