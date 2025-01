Die Russen haben im Laufe des Tages etwa 1700 Soldaten und 3 Luftabwehrsysteme verloren, so der Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des Tages vom 19. auf den 20. Januar hat die Armee des russischen Aggressors an der Front 1690 Soldaten, 19 Artilleriesysteme und 153 Drohnen verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis zum 20.01.25 werden geschätzt auf

personal – etwa 820.430 (+1690) Menschen wurden getötet;

Panzer – 9821 (+10) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 20.454 (+42) Einheiten;

Artilleriesysteme – 22.074 (+19) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1262 Einheiten;

Flugabwehrsysteme – 1049 (+3) Einheiten;

Flugzeuge – 369 Einheiten.

hubschrauber – 331 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 22.768 (+153) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.051

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 34.488 (+87) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.706 (+6) Einheiten.

Lage an der Front und russische Angriffe

Nach Angaben des ISW haben die Verteidigungskräfte die Kontrolle über die verlorenen Stellungen bei Tschassiw Jar und Torezk zurückgewonnen. Die Russen machen jedoch Druck und rücken in viele Richtungen gleichzeitig vor.

Am Abend des 19. Januar griffen Terroristen das Dorf Zolochiv in der Nähe von Charkiw mit einer gelenkten Fliegerbombe an. Ein Kind wurde bei dem Angriff verletzt.

In der Nacht wurde die Ukraine erneut von Schahed-Drohnen angegriffen. Bis zum frühen Morgen hatten die Luftverteidigungskräfte alle feindlichen Ziele ausgeschaltet.