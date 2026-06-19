Die Russen haben ein Unternehmen, ein Postamt und eine Schule in der Oblast Dnipropetrowsk beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen griffen drei Bezirke der Oblast Dnipropetrowsk an: Dabei wurden Wohnhäuser, ein Unternehmen, eine Schule und eine Postfiliale beschädigt.

Die russischen Besatzer griffen drei Bezirke der Oblast Dnipropetrowsk mit Artillerie und Drohnen an, wodurch in der Oblast Wohnhäuser, ein Unternehmen, eine Sportschule und ein Postamt beschädigt wurden.

Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der regionalen Militärverwaltung, auf Telegram

Zitat des Regionalleiters: : „Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Tscherwonohryhorivka, Pokrowka, Mirivka und Marhanez unter Beschuss genommen. Ein Unternehmen, eine Postfiliale, Privathäuser und ein Auto wurden beschädigt.“

Details: : Im Bezirk Synelnykiv beschossen die Angreifer die Gemeinden Dubowykivka und Wassylkiv – dort wurden eine Sportschule und ein leerstehendes Gebäude beschädigt.

In Pawlohrad brannten infolge des Angriffs Privathäuser.