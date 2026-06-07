Die Russische Föderation hat einen Angriff auf ein Endlager für nukleare Abfälle verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Brandherd breitete sich auf eine Fläche von 40 Quadratmetern aus und wurde gelöscht. Die radioaktive Strahlung auf dem Gelände des Zentrums für die Lagerung abgebrannter Brennelemente (CSVYAP) liegt weiterhin im Normbereich.

In der Nacht zum 7. Juni griffen russische Truppen das Gebäude des Zentralen Lagers für abgebrannte Brennelemente (CSNPP) in der Region Kiew an. Dies berichtet die Pressestelle der NAEK Energoatom.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff mit einer Drohne durchgeführt wurde und sich um 02:10 Uhr ereignete. Das Gebäude für die Annahme von Behältern wurde teilweise zerstört (es wurde dort kein abgebrannter Kernbrennstoff gelagert).

Der Brandherd breitete sich auf eine Fläche von 40 m² aus und wurde gelöscht. Die Strahlenbelastung auf dem Gelände des CSFSF liegt weiterhin im Normbereich.

Das Zentrallager für abgebrannte Brennelemente ist ein Ort, an dem abgebrannte Brennelemente aus den in Betrieb befindlichen ukrainischen Kernkraftwerken langfristig gelagert werden. Es befindet sich in Tschernobyl.

Zur Erinnerung: Infolge des Angriffs der Russischen Föderation wurden 17 Treffer von Angriffsdrohnen an 13 Standorten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 9 Standorten registriert. Die Luftabwehrkräfte haben 249 von 272 Drohnen unschädlich gemacht, mit denen die russischen Angreifer die Ukraine angegriffen haben.