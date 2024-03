Russische Föderation setzt aktive Phase der Diskreditierung ukrainischer Politiker fort - Main Directorate of Intelligence

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Propagandisten setzen eine aktive Phase der Informationsoperation Perun fort, die darauf abzielt, die politische Lage in der Ukraine und in westlichen Ländern zu destabilisieren. Dies teilte die Hauptdirektion der Geheimdienste am 13. März mit.

Es wird angemerkt, dass für eine Rolle in der Operation Einheiten des „föderalen Dienstes der Staatsschutztruppen“ des Invasionslandes der Russischen Föderation und Spione des russischen Geheimdienstes angezogen wurden.

„Die Propagandisten des Kremls beauftragen die Spione der Rosgvardiya mit folgenden Aktivitäten: Diskreditierung ukrainischer und westlicher pro-ukrainischer Politiker, die der Korruption und des Verrats an den ukrainischen Interessen beschuldigt werden; Rechtfertigung der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine und Berichterstattung über die Situation um unseren Staat von Positionen aus, die für den Kreml günstig sind; über die angebliche „Normalisierung des Lebens“ in den von Russland versklavten ukrainischen Gebieten unter direkter Beteiligung der Führung der Russischen Föderation; die Bildung des Bildes eines „ukrainischen Nazis“ im russischen und europäischen Medienraum.

Die Hauptdirektion des Geheimdienstes fügte hinzu, dass die Operation Perun auch in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und in den meisten Regionen der Russischen Föderation durchgeführt wird.

„Der Höhepunkt der Aktivierung der Propagandamaßnahmen wird durch den Tag der so genannten Präsidentschaftswahlen in der Russischen Föderation bestimmt. Der Abschluss der Operation Perun Invasoren planen bis zum 30. Juni dieses Jahres“, sagte in der ukrainischen Intelligenz.