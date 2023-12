Russische Invasoren haben die "Evakuierung" der Bewohner des vorübergehend besetzten Nowa Kachowka angekündigt - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben die „Evakuierung“ der Bewohner des vorübergehend besetzten Nowa Kachowka im Gebiet Cherson angekündigt. Dies teilte der Abgeordnete des Regionalrats Sergey Hlan am Donnerstag, den 7. Dezember, auf Facebook mit.

„Diejenigen, die in das „sichere Gebiet“ gebracht werden wollen, sollten sich anmelden und am 13. Dezember in der Nähe des Krankenhauses versammeln. Wo und unter welchen Bedingungen sie hingebracht werden, ist unbekannt“, schrieb er.

Dem Abgeordneten zufolge „standen die Menschen nach den vergangenen Evakuierungen in den am stärksten betroffenen Gebieten Russlands unter Schock.“