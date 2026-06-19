Bei russischen Angriffen in der Oblast Dnipropetrowsk kamen zwei Menschen ums Leben, acht weitere wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee griff am 19. Juni zwei Bezirke der Oblast Dnipropetrowsk mehr als 30 Mal mit Drohnen und Artillerie an. Zwei Menschen kamen ums Leben, acht wurden verletzt.

Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk

Zitat: „Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Marhanezk, Tomakivka, Pokrowsk, Tscherwonohryhorivka und Myrivka angegriffen. Ein Gymnasium, ein Unternehmen, eine Tankstelle, Mehrfamilienhäuser, Privathäuser und Autos wurden zerstört.

Ein 64-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau kamen ums Leben. Acht Menschen wurden verletzt.“

Details: Wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung mitteilt, wurden zwei Frauen im Alter von 44 und 47 Jahren in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Verletzten werden ambulant behandelt.

Zudem hat die russische Armee einen Angriff auf die Gemeinde Apostolivka im Raum Krywyj Rih verübt. Dabei wurde ein Auto beschädigt.