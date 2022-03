In der Russischen Föderation haben mehr als 20 Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes ihre Arbeit eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem 29. Tag der Invasion in der Ukraine erleidet der Feind erhebliche Verluste. Die Russische Föderation stellt Reserveoffiziere, Wehrpflichtige und Unteroffiziere ein. Auch die Russen rekrutieren ausländische Söldner für den Krieg in der Ukraine. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den vergangenen zwei Wochen in Russland mehr als 20 Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes gezwungen waren, ihre Tätigkeit wegen des Mangels an Bauteilen und Komponenten ganz oder teilweise einzustellen.

„Insbesondere die Produktion von Flugkörpern im russischen Forschungs- und Produktionsunternehmen Vympel wurde ausgesetzt“, so der Generalstab.

Großbritannien hat neue Sanktionen gegen Russland verhängt

Zuvor hatten die Vereinigten Staaten neue Sanktionen gegen Mitglieder der russischen Staatsduma angekündigt. Etwa 300 Personen sind den Beschränkungen unterworfen…