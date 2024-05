Russland bereitet neue IPSOs vor, um die Ukraine zu diskreditieren - Main Directorate of Intelligence

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angreifer suchen in den besetzten Gebieten nach Raketentrümmern von Patriot-Luftabwehrsystemen, um Desinformationsoperationen vorzubereiten.

Andrij Jussow, ein Sprecher der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, sagte, dass Russland neue IPSOs vorbereitet, um die Ukraine für Juli 2024 zu diskreditieren. Die Invasoren suchen in den besetzten Gebieten nach Raketentrümmern von Patriot-Luftabwehrsystemen, um Desinformationsoperationen vorzubereiten. Das sagte er in der Sendung des TV-Marathon.

Laut Jussow gibt es Informationen, dass der Feind weiterhin das Thema des Absturzes des Flugzeugs IL-76 bei Belgorod nutzen wird, um IPSO zu betreiben, um Druck im Land aufzubauen und die Ukraine im Ausland zu diskreditieren.

„Vorläufig sind für Juli bestimmte Aktionen seitens des sogenannten Untersuchungsausschusses des Aggressorstaates geplant, bei denen einige Beweise gefälscht werden. Unmittelbar nach diesem Vorfall haben die Russen ihre Einheiten beauftragt, in den vorübergehend besetzten Gebieten nach Trümmern, insbesondere Patriot-Raketen, zu suchen, um zu versuchen, eine Beweisgrundlage zu schaffen. Bisher hat das nicht gut funktioniert, sonst wären sie aktiv geworden“, sagte der Vertreter des Main Intelligence Directorate.

Er fügte hinzu, dass die russische Propaganda auch den Terroranschlag im Krokus-Einkaufszentrum in der Nähe von Moskau nutzen würde, um zu versuchen, die Ukraine in diesen Anschlag zu verwickeln.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium davor gewarnt, dass Russland im Rahmen der neuen Informations- und psychologischen Operation (IPSO) in der Ukraine Provokationen an Orten von Menschenansammlungen vorbereiten könnte. Zum Beispiel an Bahnhöfen und Krankenhäusern.