Russland hat ein Dorf im Raum Hulyajpole besetzt – DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Auf der Karte von DeepState ist das Dorf Mirne in der Oblast Saporischschja zum Stand vom 12. April als besetzt gekennzeichnet.

Die feindlichen Streitkräfte haben das Dorf Mirne in Richtung Hulyajpyl besetzt. Dies teilte das Analyseprojekt DeepState am späten Abend des Sonntags, dem 12. April, mit.

In der Erklärung heißt es, dass der Feind Mirne in der Region Saporischschja eingenommen hat.

Laut der Karte von DeepState ist das Dorf zum Stand vom 12. April als besetzt gekennzeichnet.