Russland griff Kiew mit Raketen an: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen griffen Kiew und seine Vororte am späten Abend des 5. August mit Raketen an. Die Luftabwehr war in der Stadt im Einsatz. Es gab keine Schäden oder Opfer.

Dies meldete die Militärverwaltung der Stadt Kiew (Kyjw City Military Administration).

Der Alarm in Kiew wurde um 22:59 Uhr ausgerufen, gefolgt von starken Explosionen in der Stadt. Nach vorläufigen Informationen hat die russische Armee ballistische Waffen wie Iskander-M oder KN-23 eingesetzt. Die Informationen werden derzeit geklärt.

Später meldete die Luftwaffe einen Drohnenangriff, und kurz darauf waren nach Angaben von Suspilne-Korrespondenten erneut Explosionen in der Stadt zu hören.

