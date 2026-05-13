Russland hat innerhalb eines Tages 1.130 Soldaten verloren – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste des Kremls in den vier Jahren des Krieges gegen die Ukraine beliefen sich auf 1.344.180 Soldaten der russischen Armee.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.130 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mit.

Die Gesamtverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 13.05.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

. In Dnipro wurde eine Person verletzt, in Kiew gab es keine Verletzten.