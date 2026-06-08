Russland hat Konotop mit Drohnen angegriffen: Es gibt einen Toten und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei dem russischen Drohnenangriff kam eine Frau ums Leben, drei weitere Personen wurden auf die Intensivstation eingeliefert.

Am Morgen des 8. Juni führte das russische Militär einen Drohnenangriff auf Konotop in der Oblast Sumy durch. Bei dem Angriff kam eine Frau ums Leben. Dies teilte der Bürgermeister Artem Semenichin über Telegram mit.

„Leider gibt es schlechte Nachrichten. Die Leiche einer verstorbenen Person, einer älteren Frau, wurde gefunden“, erklärte der Bürgermeister.

Drei Verletzte wurden auf die Intensivstation eingeliefert, wo sie von Ärzten versorgt werden.

Vor Ort wird Spezialausrüstung eingesetzt, die Such- und Rettungsarbeiten dauern an. Die Hälfte der Stadt ist ohne Strom.