Russland verwendet dreimal weniger Kaliber - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer haben begonnen, dreimal weniger Kaliber als die luftgestützten Kh-101/Kh-555-Raketen zu verwenden. Dies teilte der Sprecher der Luftwaffe, Jurij Ihnat, am 7. Juli in einem Fernsehmarathon mit.

Er bestätigte, dass der Feind insgesamt bis zu 100 verschiedene Raketen pro Monat auf die Ukraine abfeuert.

„Nach Angaben des Generalstabs und des Geheimdienstes ist Russland in der Lage, etwa 30 Kaliber pro Monat zu produzieren. Das ist die Anzahl, die es angreift, etwa 10-15 pro Angriff. Sie haben genügend Träger im Schwarzen Meer, aber nicht so viele Raketen… So viele wie der Angreifer kann, so viele setzt er ein“, so Ihnat.

Ihm zufolge hat Russland im Herbst und Winter einen strategischen Vorrat an Raketen für Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur ausgegeben und setzt nun etwa so viele ein, wie es produziert.

Gleichzeitig setzt der Feind aktiv S-300-Raketen, von denen es viele in den Lagern gibt, in den Frontgebieten ein, sowie X-22-Raketen.

„Allerdings werden die X-22 nicht mehr hergestellt. Das sind alte sowjetische Raketen. Während der groß angelegten Invasion wurden mehr als 150 ×-22 auf die Ukraine abgefeuert“, erklärte Ihnat.