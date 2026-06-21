P.S.: Russland hat vier Raketen und über hundert Drohnen abgefeuert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 21. Juni beschossen die Russen die Ukraine mit Raketen und 105 Drohnen. 96 UAVs wurden abgeschossen, der Angriff dauert an.

In der Nacht zum 21. Juni griffen die Russen mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M/S-400, zwei aerobalistischen Raketen vom Typ „Kindschal“ und 105 Drohnen an.

Quelle: : Luftstreitkräfte

Details: : Nach Angaben des Militärs wurden 96 Drohnen abgeschossen und neutralisiert.

Wörtliches Zitat der Luftstreitkräfte: : „An sechs Standorten wurden Treffer durch ballistische Raketen und sechs Angriffsdrohnen sowie an fünf Standorten der Absturz von Trümmerteilen festgestellt.

Informationen zu zwei aerobalistischen Raketen werden derzeit präzisiert.“

Details: : Stand heute Morgen dauert der Angriff an; im Luftraum befinden sich feindliche Drohnen.

Zur Erinnerung: : In den vergangenen 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte weitere 1.290 russische Angreifer unschädlich gemacht und 8 feindliche Panzer sowie 93 Artilleriesysteme zerstört.