Russland wird bei seinen Ölverkäufen von drei Ländern unterstützt - Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland konnte seine Rohölexporte nach dem Einmarsch in die Ukraine dank dreier Länder – Türkei, Indien und China – aufrechterhalten. Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle in diesem System. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Media berichtet, dass in den letzten Wochen ein stetiger Anstieg der russischen Öllieferungen an die Türkei, China und Indien zu verzeichnen war.

Die Publikation fügt hinzu, dass die Lieferungen an diese Länder im Juni einen Höchststand von 2,2 Millionen Barrel pro Tag erreichten. Vor einem Monat sank diese Zahl jedoch um rund 350.000 Barrel pro Tag. Die Lieferungen in die Türkei stiegen jedoch auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Tanker mit einer Ladung von mehr als 40.000 Barrel gaben ihren Bestimmungsort nicht an. Die Nachrichtenagentur

weist auch darauf hin, dass Öl aus Kasachstan mit russischem Öl gemischt wird, um eine einheitliche Exportsorte zu erhalten. Kasachstan hat seine Ladungen nach dem umfassenden Krieg in der Ukraine umbenannt, um sie von denen russischer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Rohölexporte aus Russland in europäische Länder sind zum ersten Mal seit Anfang September wieder gestiegen, und zwar auf 714.000 bpd im Vormonat, womit frühere Verluste ausgeglichen wurden. Alle Lieferungen waren für Lagereinrichtungen im niederländischen Rotterdam bestimmt.

Tanker mit Rohöl für nicht näher bezeichnete Bestimmungsorte in Asien sind auf dem Weg nach Port Said oder zum Suezkanal, und die endgültigen Entladestellen werden wahrscheinlich erst auf dem Weg zum Roten Meer bekannt sein. Die meisten dieser Schiffe kommen in Indien oder China an…