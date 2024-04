Schießerei auf Polizisten: Verdächtige hatten 100 Granaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gesetzeshüter haben in einem Gewässer etwa 100 Granaten und 25.000 Schuss Kleinwaffenmunition gefunden, die das Militär nach der Schießerei auf Polizisten in der Region Winnyzja weggeworfen hatte. Darüber erzählte der Leiter der auf Winnyzja spezialisierten Staatsanwaltschaft im Bereich der Verteidigung Olexij Rychlyuk dem Sender Kyjw24.

„In dem Behälter, in dem die Angreifer die Munition zurückgelassen haben, wurden bis zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Granaten sowie etwa 100 Zünder und etwa 25 Tausend Schuss Kleinwaffenmunition des Kalibers 5,45 gefunden. Dies sind vorläufige Ergebnisse… die Ermittler sind noch dabei, den Tatort zu untersuchen und alle anderen Gegenstände zu beschreiben“, sagte er.

Die Verhafteten sagten, dass sie diese Munition zu ihrem Haus in der Region Winnyzja transportiert hätten, fügte Rykhlyuk hinzu.

Ihm zufolge sagten die Verdächtigen dem Gericht, dass sie diese Munition in ihr Haus in der Region Winnyzja bringen wollten. Was der Zweck war, sagte er nicht. Er bestätigte jedoch, dass die Verdächtigen zum Zeitpunkt der Tat Angehörige der Streitkräfte der Ukraine waren.

„Sie haben den Status, zum Zeitpunkt der Straftat aktives Militär der Streitkräfte der Ukraine zu sein. Unter anderem wurden sie auch gemäß Artikel 408 wegen Desertion, Verlassen der Diensteinheit für verdächtig erklärt. Sie haben den Dienst am Tag nach der Tat, am 21. April, unbefugt verlassen. Sie hatten keinen rechtlichen Grund, nicht im Dienst zu sein“, sagte Rykhlyuk.

Während der Gerichtsverhandlung haben sich die Soldaten schuldig bekannt, sagte der Staatsanwalt.