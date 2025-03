Die Ukraine hat den Höhepunkt der Inzidenz von Influenza und Covid überschritten - Gesundheitsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die höchste Inzidenz von ARVI, Influenza und Covid-19 in der Ukraine wurde im Februar verzeichnet. Im März ist ein allmählicher Rückgang bei der Registrierung neuer Fälle zu verzeichnen. Dies berichtet der Pressedienst des Gesundheitsministeriums.

Es wird darauf hingewiesen, dass letzte Woche in der Ukraine 273 220 Menschen erkrankt sind, davon 144 335 – Kinder. In medizinischen Zentren mit Komplikationen von akuten viralen Atemwegsinfektionen wurden 9048 Patienten behandelt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Morbiditätsrate im Vergleich zur letzten Epidemiesaison um 13% gesunken. Influenzaviren zirkulieren in 22 Regionen. Und seit Januar wurden 33 Todesfälle aufgrund von Komplikationen der Krankheit registriert, davon vier bei Kindern.

Berichten zufolge sind seit Beginn der Epidemiesaison 2.991.977 Menschen an ARVI, Influenza und COVID-19 erkrankt. Bei den meisten wurden Virusinfektionen der Atemwege diagnostiziert, wobei nur bei 18.829 Patienten COVID-19 bestätigt wurde.

Eine Überschreitung der Epidemieschwelle von hohem Niveau wurde in 5 Regionen festgestellt: Schytomyr, Riwne, Chmelnytsky, Tscherkassy und Tscherniwzi. In 12 weiteren – gibt es ein mittleres Niveau: in den Regionen Winnyzja, Wolhynien, Transkarpaten, Iwano-Frankiwsk, Lwiw, Kyjiw, Kirowohrad, Odessa, Poltawa, Sumy, Ternopil und Tschernihiw.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium auf die alarmierende Entwicklung der Grippe und des Coronavirus hingewiesen. In den Krankenhäusern befanden sich etwa sechstausend Menschen, davon etwa 10% auf der Intensivstation.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in 16 Regionen der Ukraine Antiepidemie-Maßnahmen aufgrund eines Anstiegs des Auftretens von Grippe und akuten Virusinfektionen der Atemwege eingeführt wurden.