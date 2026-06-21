Selenskyj über Fernangriffe: Drohnen werden eine Reichweite von über 3000 km haben, und wir werden noch weiter gehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass ukrainische Drohnen eine Reichweite von über 3.000 Kilometern haben werden und dass die Ukraine die Reichweite ihrer Angriffe auf das Territorium der Russischen Föderation ausweiten wird.

Quelle: : Selenskyj in einem Interview mit „TSN. Tyzhden“

Wortlaut: : „Wir befinden uns in einer Phase, in der unsere Rüstungsindustrie, unsere Streitkräfte und unsere Produktion genau diesen Prozess eingeleitet haben – die Rückführung des Krieges nach Russland. Das wird geschehen. Sie greifen uns jeden Tag an, und wir werden jeden Tag zurückschlagen. Selbstverständlich wird die Intensität mit jedem Tag zunehmen.

Gestern haben wir auf eine Ölraffinerie in der Region Tjumen reagiert. In gerader Linie, über eine Entfernung von 2.070 km, haben unsere FP-Drohnen ihr Ziel getroffen. Ihre Flugstrecke betrug 2.500 Kilometer. Sie werden eine Reichweite von über 3.000 km haben – es handelt sich um neue Drohnen, um gute Drohnen. Wir werden weitermachen. Denn wir wissen, wo sich alle ihre militärischen Fabriken, Ölbasen, Gasspeicher usw. befinden. Wir benötigen Mittel für größere Entfernungen, und genau das tun wir.“

Details: : Wie Selenskyj betonte: „Letztendlich haben wir in diesem Jahr begonnen, ihnen richtig wehzutun.“

Seinen Worten zufolge „ist dies ein Element der Gerechtigkeit, das es in Bezug auf Russland weltweit bislang nicht gibt“.

Vorgeschichte: Am 20. Juni teilte Selenskyj mit, dass ukrainische Drohnen eine Ölraffinerie im russischen Tjumen angegriffen hätten, die mehr als 2.000 Kilometer von der Grenze entfernt liegt.