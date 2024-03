Selenskyj über Putin: Eine kranke und zynische Kreatur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die Versuche des russischen Diktators Vladimir Putin reagiert, den Terroranschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus mit der Ukraine in Verbindung zu bringen. Er erinnerte daran, dass es Putin ist, der seit Jahrzehnten mit dem Terror zu tun hat. Selenskyj sagte in einer Videobotschaft am Montag, den 25. März.

„Heute hat Putin wieder mit sich selbst gesprochen, und es wurde wieder im Fernsehen übertragen. Wieder gibt er der Ukraine die Schuld. Eine kranke und zynische Kreatur. Er hat nur Terroristen, außer sich selbst, obwohl er es ist, der sich seit zwei Jahrzehnten vom Terror ernährt“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass es Putin ist, der das größte Fenster für den Terror ist.

„Und wenn er weg ist, wird die Forderung nach Terror und Gewalt mit ihm verschwinden, denn es ist seine Forderung. Von niemandem sonst“, erklärte Selenskyj.

Erinnern Sie sich, am Abend des 22. März brachen in der Konzerthalle Crocus City Hall in der Region Moskau mehrere bewaffnete Männer in die Konzerthalle ein und eröffneten das Feuer auf die Besucher. In dem Gebäude brach ein Feuer aus. Nach neuesten Angaben wurden 137 Menschen getötet, 182 wurden verletzt.

Vier Bürger Tadschikistans wurden für den Terroranschlag angeklagt und verhaftet, aber Russland versucht, die Ukraine für den ISIS-Anschlag verantwortlich zu machen.

Weißes Haus zum Terroranschlag in Russland: Es war ein ISIS-Anschlag, Punktum