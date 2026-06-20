Selenskyj zum Angriff auf Tjumen: Es wurden neue, modernisierte Drohnen eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ukrainische Drohnen griffen eine Ölraffinerie im russischen Tjumen an, die mehr als 2000 Kilometer von der Ukraine entfernt liegt.

Neue, modernisierte ukrainische FP-Drohnen griffen die Ölraffinerie im russischen Tjumen an, die mehr als 2000 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache am Samstag, dem 20. Juni, mit.

„Es gibt auch Grund, unseren Soldaten zu danken, insbesondere den Soldaten der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte. Unsere Langstreckenangriffe haben die Region Tjumen in Russland erreicht – ebenfalls eine Ölraffinerie. Mehr als 2.000 Kilometer von unserer Staatsgrenze entfernt. Die neuen, modernisierten FP-Drohnen haben sich bewährt: Sie können nun Ziele in einer Entfernung von 3.000 Kilometern erreichen. Ich bin den Ingenieuren von Fire Point dankbar“, sagte der Staatschef.

Der Präsident stellte fest, dass dies durchaus angemessene Reaktionen auf die russischen Angriffe gegen die Ukraine seien. „Der Plan für die ukrainischen Langstreckenangriffe wird umgesetzt“, betonte Selenskyj.

Der Staatschef wies darauf hin, dass „auch unsere Mittelstreckenangriffe auf militärische Ziele im vorübergehend besetzten Gebiet der Ukraine fortgesetzt werden. Wichtig ist, dass dies tatsächlich Auswirkungen auf die russische Militärlogistik hat“.