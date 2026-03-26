Selenskyj ist in Saudi-Arabien eingetroffen: Es stehen wichtige Treffen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wolodymyr Selenskyj hat einen Arbeitsbesuch in Saudi-Arabien begonnen. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, ist zu einem Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen, um Gespräche zur Stärkung der Sicherheit zu führen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den offiziellen Telegram-Kanal von Wolodymyr Selenskyj.

Details zum Besuch und Erwartungen

Der Staatschef betonte die Bedeutung des Ausbaus der Beziehungen zum Königreich und der Durchführung der geplanten Treffen.

Seinen Worten zufolge ist die Ukraine an einer Zusammenarbeit mit Partnern interessiert, die das Streben nach globaler Sicherheit teilen.

„Wir schätzen die Unterstützung und unterstützen diejenigen, die bereit sind, gemeinsam mit uns für die Sicherheit zu arbeiten“, betonte Wolodymyr Selenskyj.

Jüngste Äußerungen von Selenskyj