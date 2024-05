Sondereinsatz des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine: Drohnen griffen drei Anlagen in Russland an - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums führte eine Sonderoperation durch, bei der Drohnen die Wolgograder Ölraffinerie, das Kaluganefteprodukt-Öldepot und das Nowolipezker Hüttenwerk in Russland angriffen

Die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums (Golovnoe Upravlenie Razvedeniya) führte eine Sonderoperation durch, bei der drei wichtige Anlagen in Russland mit Drohnen angegriffen wurden.

Das sagte eine Quelle gegenüber Suspilne.

Der Quelle zufolge wurden die Wolgograder Ölraffinerie, das Kaluganefteprodukt-Öldepot im Dorf Ljudinowo und das Novolipetsker Hüttenwerk in der vergangenen Nacht angegriffen.

„Die Ziele sind getroffen worden. Alle diese Angriffe sind eine Operation der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste“, sagte die Quelle.

Zuvor hatte der Gouverneur der russischen Region Wolgograd, Andrej Bocharov, erklärt, dass in der Raffinerie Wolgograd in Russland ein Feuer ausgebrochen sei, nachdem eine Drohne auf das Gelände gestürzt sei. Vorläufigen Berichten zufolge wurde niemand verletzt.

In der Nacht zuvor, am 11. Mai, griffen Drohnen des Hauptnachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums (Hauptnachrichtendienst) die Lukoil-Ölraffinerie in der russischen Region Wolgograd an.