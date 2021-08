Sprach-Ombudsmann kritisiert Foto des ukrainischen Medaillengewinners Maguchykh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der staatliche ukrainische Sprachbeauftragte Taras Kremin kommentierte den Skandal um das Foto der ukrainischen Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Hochsprung, Jaroslawa Maguchykh, mit der russischen Athletin Maria Lasitskene. Dies sagte er in einer Sendung des Senders Ukraine 24.

„Was die Sportdiplomatie betrifft, so haben wir uns nicht nur mit Sportlern getroffen, sondern auch mit dem Minister für Jugend und Sport, Vadim Gutzeit. Wir haben gesagt, dass die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger bei der Abhaltung von und der Teilnahme an offiziellen Briefings und Pressekonferenzen immer noch die Staatssprache verwenden und ein hohes Maß an Verantwortung für das Land tragen müssen, das sie zu einem wegweisenden Wettbewerb auf globaler Ebene geschickt hat“, erklärte Kremin.

Speziell zu dem gemeinsamen Foto des Ukrainers Maguchy und des Russen Lasitskene erklärte der Sprach-Ombudsmann, dass er „die Prinzipien von Umarmungen und Händeschütteln im öffentlichen Raum unter ukrainischer Flagge“ nicht teile.

Wir erinnern daran, dass die neu ernannte stellvertretende Leiterin des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Anna Malyar, wegen dieses Fotos damit drohte, den ukrainischen Leichtathleten zu einem Gespräch vorzuladen. Malyar ist der Meinung, dass unsere Athleten verstehen sollten, dass ein russisch-ukrainischer Krieg im Gange ist, der gewisse Einschränkungen und Verantwortlichkeiten mit sich bringt.

