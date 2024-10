Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat über neue Taktiken der russischen DRGs berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Aktivität russischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen an der ukrainischen Grenze ist zurückgegangen, hat aber nicht aufgehört.

Die Aktivität russischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen auf dem Territorium der Ukraine hat in letzter Zeit abgenommen. Dies berichtete am Dienstag, den 1. Oktober, der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in einer Fernsehsendung.

Er präzisierte, dass die ukrainischen Grenzschützer Versuche russischer Saboteure, die Stellungen der Verteidigungskräfte nahe der Grenze zu Russland anzugreifen, praktisch nicht registrieren.

„Was die Versuche russischer DRGs angeht, in unser Territorium einzudringen, so sind diese Aktivitäten im Vergleich zu früheren Perioden deutlich zurückgegangen“, sagte Demtschenko.

Gleichzeitig wies Andrij Demchenko darauf hin, dass die Eindringlinge versuchen, bestimmte Sabotageaktivitäten fortzusetzen, insbesondere gibt es Versuche des Feindes, einige Richtungen zu verminen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Nationalpolizei haben eine Sabotagegruppe festgenommen, die auf Anweisung russischer Spezialdienste Einrichtungen in der Nähe der Grenze von Ukrsalisnyzja in Brand gesetzt hat.