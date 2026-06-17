Supermärkte haben ihre Preisschilder angepasst: Wo gibt es in der Ukraine die günstigsten Eier, das günstigste Öl und den günstigsten Buchweizen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mitte der Woche können Ukrainer beim Grundwarenkorb sparen. Große ukrainische Supermärkte haben am Mittwoch, dem 17. Juni, die Preise für beliebte Produkte leicht angepasst. Insbesondere sind Eier weiter im Preis gesunken.

RBK Ukrajina hat die aktuell niedrigsten Preise in den Supermärkten analysiert, um herauszufinden, wo man derzeit am günstigsten einkaufen kann.

Das Wichtigste: .*

: Den niedrigsten Preis bietet weiterhin „Silpo“ (12,49 Hrywnja für 650 g), während sich bei „Auchan“ das Sortiment geändert hat und das günstigste Produkt nun 20,70 Hrywnja kostet.

: Die Preise sind in den meisten Ketten völlig stabil, und das günstigste Kilogramm gibt es traditionell bei „Silpo“.

: „Novus“ hat den Preis deutlich auf 52,39 Hrywnja pro Dutzend gesenkt, doch „Auchan“ bleibt mit einem Preis von 27,00 Hrywnja weiterhin führend.

: Die günstigsten Packungen (400–450 g) kosten durchweg zwischen 21,30 und 21,90 Hrywnja.

: Das günstigste Angebot gibt es bei „Auchan“ für 48,00 Hrywnja.

Die Erhebung umfasst ausschließlich die preisgünstigsten Artikel, die zum angegebenen Datum in den Verkaufsräumen der Handelsketten erhältlich waren.

Brot

In den Brotabteilungen war die Änderung des günstigsten Angebots bei „Auchan“ die wichtigste Neuigkeit des Tages. In den anderen Handelsketten blieb der Preis auf dem Niveau vom Dienstag.

12,49 Hrywnja

für 300 g

.

(am Dienstag waren es 25,87 Hrywnja).

Buchweizen

Das beliebte Getreide zeigt in den meisten Supermärkten absolute Preisstabilität.

36,99 Hrywnja/kg.

65,90 Hrywnja/kg.

65,99 Hrywnja/kg.