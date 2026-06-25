Die Supermärkte haben ihre Preisschilder aktualisiert: Welche Produkte sind am 25. Juni deutlich günstiger geworden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die größten Preisschwankungen betrafen Brot, Eier und Milch. Ukrainische Supermärkte haben die Preise für Grundnahrungsmittel aktualisiert. Stand Donnerstag, dem 25. Juni, wurden in den Regalen großer Handelsketten sowohl Preissenkungen bei beliebten Artikeln als auch erneute Preiserhöhungen verzeichnet.

Was sich bei „Silpo“, ATB, Novus und „Auchan“ am günstigsten kaufen lässt – erfahren Sie in der täglichen Marktbeobachtung von RBK Ukrajina.

Das Wichtigste :

: „Auchan“ hat wieder ein preisgünstiges Brot im Sortiment.

: Das günstigste Angebot gibt es weiterhin bei „Silpo“.

: Bei „Auchan“ ist der Preis auf 3,00 Hrywnja pro Stück (30 Hrywnja pro Zehn) gestiegen.

: ATB hat den Preis auf 20,30 Hrywnja gesenkt (zuvor 21,30 Hrywnja).

Bei „Novus“ wurde aufgrund einer Markenumstellung ein Preisrückgang auf 64,62 Hrywnja verzeichnet (zuvor 71,94 Hrywnja).

Brot: „Auchan“ hat den Preis nach einem sprunghaften Anstieg wieder gesenkt

In den Regalen der „Auchan“-Supermärkte ist das preisgünstige Weizenbrot von „Formula Smaku“ wieder erhältlich, wodurch der Mindestpreis um 6,80 Hrywnja gesenkt werden konnte. Andere Ketten zeigen sich stabil.

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14,50 Hrywnja

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Foto: Die Lebensmittelpreise in ukrainischen Supermärkten gehören zum Stand vom 25. Juni zu den niedrigsten Angeboten (Infografik von RBK Ukrajina)

Buchweizen: Die ungewöhnliche Preisdifferenz hält an

„Silpo“ hält dank seiner preisgünstigen Produktlinie „Extra!“ den absoluten Rekord in Sachen Erschwinglichkeit. In anderen Supermärkten muss man hingegen für ein Kilogramm Buchweizen das Vierfache bezahlen.