Publicks schreiben über ein schweres Feuer in der Gegend des Sigma-Land Hypermarktes, ehemals Auchan, in der Nähe der Umgehungsstraße Slowjansk-Donezk-Mariupol.

Im vorübergehend besetzten Donezk kam es am Samstagabend, den 11. Oktober, nach einem Drohnenangriff zu einem Großfeuer. Bilder des Ereignisses werden aktiv in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Russischen Massenmedien zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Sigma-Land Hypermarktes (ehemals Auchan) in der Nähe der Slowjansk-Donezk-Mariupol-Autobahn.

Augenzeugen zufolge ist der schwarze Rauch des Feuers noch in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen, und die Ursache des Feuers soll ein Drohnenangriff gewesen sein. Diese Information wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Bilder und Videos vom Ort des Geschehens werden auch von ukrainischen OSINT-Kanälen in Umlauf gebracht.

Das besetzte Donezk steht seit dem Frühjahr 2014 unter der Kontrolle prorussischer Kräfte, als die Stadt mit russischer Unterstützung eingenommen und die sogenannte Volksrepublik Donezk ausgerufen wurde.