Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Sybiha zu einem möglichen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine? Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, er sei den Partnern für die Warnung vor einem möglichen massiven Beschuss dankbar, forderte sie jedoch auch auf, Moskau vor den Folgen zu warnen, die die Russische Föderation für einen Angriff zu tragen hätte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Ministers in den sozialen Netzwerken X.