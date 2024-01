Tesla hat die Preise für das Model Y in Europa gesenkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der US-Autobauer Tesla hat die Preise für sein Model Y in mehreren europäischen Ländern gesenkt, eine Woche nachdem er ähnliche Preissenkungen für das Model 3 und das Model Y in China angekündigt hatte. Dies berichtet CNBC am Mittwoch, den 17. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Elon Musk die Preise der Autos in Deutschland, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden reduziert hat.

In Deutschland wird das Model Y mit Heckantrieb jetzt für 42.990 Euro (46760 Dollar) verkauft, was einem Preisnachlass von 4,2 Prozent gegenüber dem bisherigen Verkaufspreis des Autos entspricht.

Das Model Y Long Range kostet jetzt 49.990 Euro und liegt damit 8,1 Prozent unter dem bisherigen Preis, während das Model Y mit Heckantrieb 42.990 Euro kostet und damit 4,2 Prozent günstiger ist.

In Frankreich hat Tesla die Preise für das Model Y um 6,7 Prozent gesenkt und in den Niederlanden hat Tesla die Preise für das Model Y um bis zu 7,7 Prozent gesenkt. In Norwegen senkte das Unternehmen die Preise von 5,6% auf 7,1%.

Erinnern Sie sich, der Wettbewerb auf dem Markt für Elektroautos hat sich im letzten Jahr verschärft und Tesla sieht sich der Konkurrenz anderer Autohersteller gegenüber.

Der chinesische Autohersteller BYD hat Tesla von seiner Position als weltgrößter Elektroautohersteller im Jahr 2023 verdrängt.

Wir haben eine wachsende Nachfrage nach Elektroautos. Allein im November 2023 haben die Ukrainer 4,3 Tausend Elektroautos gekauft, das ist fast dreimal so viel wie vor einem Jahr.