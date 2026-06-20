Trümmerteile eines Drohnenangriffs haben einen Kindergarten in Mykolajiwi beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Mykolajiw wurden eine Vorschuleinrichtung und Wohnhäuser durch Trümmer beschädigt. In der Gemeinde Snigurivka kam es infolge der Angriffe zu Sachschäden, es gab jedoch keine Opfer.

Infolge von Kampfhandlungen und herabfallenden Trümmern wurden in Mykolajiw eine Vorschule sowie Privathäuser beschädigt.

Quelle: : Stadtbürgermeister Olexander Senkevych, Militärverwaltung des Gebiets Mykolajiw

Zitat von Senkevitsch: : „Mitarbeiter der Bezirksverwaltung sind vor Ort im Einsatz, um den Wohnbereich zu begutachten und alle Schäden zu dokumentieren.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten und keine Todesopfer.“

Details: : Die regionale Militärverwaltung fügte hinzu, dass die Russen die Gemeinde Snigurivka dreimal mit „Molniya“-Raketen angegriffen hätten, wodurch dort Tankstellen und Mehrfamilienhäuser beschädigt worden seien.

Zur Erinnerung: : In der Oblast Cherson kam eine Frau durch russische Beschüsse ums Leben, weitere 30 Zivilisten wurden verletzt.