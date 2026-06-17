In Trostjanets gibt es nach dem russischen Angriff keine Tankstelle mehr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zudem wurden in der Stadt zahlreiche Privathäuser beschädigt. Dabei gab es jedoch keine Opfer unter der Bevölkerung.

In der Nacht zum Mittwoch führten die russischen Besatzer einen massiven Angriff auf die Stadt Trostjanets im Gebiet Sumy durch. Durch den Angriff wurden die Tankstellen zerstört. Dies teilte der Bürgermeister Jurij Bova am 17. Juni auf Facebook mit.

„Eine schwere Nacht. Ein massiver Angriff auf Trostjanets. Die Tankstellen in der Stadt wurden zerstört“, schrieb er.

Nach Angaben des Bürgermeisters wurden in Trostjanets zudem zahlreiche Privathäuser beschädigt.

Gleichzeitig gab es nach vorläufigen Angaben keine Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Feind in der Nacht zudem eine Reitsportschule in der Oblast Sumy mit Drohnen angegriffen hatte. Der Haupttreffer der Drohne traf genau den Pferdestall – dabei kamen Pferde ums Leben.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden infolge der Angriffe russischer Truppen auf die Region Sumy drei Menschen verletzt. In drei Gemeinden wurden Infrastruktureinrichtungen, Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt.