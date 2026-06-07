Er trug Hausschuhe im Mund: Skandal im Untersuchungsgefängnis von Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Leitung der Untersuchungshaftanstalt in Odessa wurde wegen eines Videos suspendiert, das mutmaßliche Schikanen gegenüber einem ehemaligen Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung zeigt.

Die Leitung der Untersuchungshaftanstalt in Odessa wurde für die Dauer der Untersuchung eines im Internet verbreiteten Videos, das Misshandlungen zeigt, von ihren dienstlichen Pflichten suspendiert, teilt der Staatliche Strafvollzugsdienst der Ukraine mit.