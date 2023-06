Der tschechische Präsident über die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte: Alles ist noch offen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die wichtigsten Ergebnisse der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte stehen noch aus. Dies sagte der tschechische Präsident Petr Pavel in einem am 15. Juni veröffentlichten Interview mit Radio Svoboda.

Der tschechische Staatschef ist aufgrund seiner eigenen militärischen Erfahrungen der Ansicht, dass sich das ukrainische Militär jetzt in der Phase der „formativen Operationen“ befindet.

„Wir haben einen Anfang gesehen, der, sagen wir mal, moderat ist. Ich denke, wir haben noch keine echte Gegenoffensive gesehen. Alles liegt noch in der Zukunft“, betonte er.

Auf die Frage, ob der Krieg in der Ukraine zu einem „eingefrorenen Konflikt“ mit einer statischen Frontlinie werden könnte, wenn die ukrainischen Streitkräfte mit der derzeitigen Offensive keinen Erfolg haben, erklärte Pavlo, dass „alles, was in diesem Jahr nicht erreicht werden kann, mit all den damit verbundenen Schwierigkeiten auf mindestens das nächste Frühjahr verschoben werden muss“.

„Wenn ich sage, dass wir in diesem Jahr ein Zeitfenster sehen, bedeutet das, dass es mindestens drei bis vier Monate dauern wird, bevor irgendeine andere Aktivität beginnt. Ich denke, das ist ein realistisches Bild“, erklärte der tschechische Präsident.